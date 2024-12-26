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رياضة

أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

أحمد سامي
أحمد سامي

أعلن أحمد سامي مدرب نادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، اليوم الخميس، في اللقاء المقرر أن يجمع بين الفريق على “إستاد الإسكندرية ” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سموحة أمام غزل المحلة 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر.مصطفى ميدو. محمد ربيعة. محمد كناريا

خط الوسط: محمود صابر  . دكوا دودو.  عبدالكبير الوادي. أبو بكر ليادي

خط الهجوم: حسام حسن.صامويل امادي

تشكيل غزل المحلة أمام سموحة 

مباراة غزل المحلة وسموحة 

 ويدخل نادي غزل المحلة المباراة مستهدفا تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وذلك لمصالحة جماهيره والعودة لمسار الانتصارات بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري سلبيًّا بدون أهداف. 

بينما يأمل فريق سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية لكسر سلسلة النتائج السلبية التي تلازم الفريق خلال مبارياته الأخيرة، حيث لم يتمكن الفريق السكندري من تحقيق الفوز خلال الأربع مباريات الأخيرة له في جميع المسابقات.      

حكام مباراة غزل المحلة وسموحة 

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

ويحتل فريق غزل المحلة  المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط. 

 

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره سموحة، اليوم الخميس، على إستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.  

وتنقل مباراة غزل المحلة وسموحة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

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