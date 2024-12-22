صابر عيد: شوقي غريب أعاد الروح للاعبي غزل المحلة

أعرب صابر عيد، المتحدث الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن رضاه بالتعادل الذي حققه زعيم الفلاحين أمام الاتحاد السكندري مساء السبت بدون أهداف على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقال صابر عيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، وأهدرنا العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، كان أخطرها تسديدة التونسي محمد علي بن حمودة التي ارتطمت بالعارضة.

وأضاف: أداء غزل المحلة مع شوقي غريب اختلف كثيرًا وهناك تطور كبير داخل الملعب، حيث عادت الروح من جديد للفريق بعد الهزيمة الكبيرة أمام الزمالك برباعية، والنتائج ستتحسن كثيرًا في الجولات المقبلة.

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري

وتعادل فريق غزل المحلة مع ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يصل الاتحاد السكندري للنقطة 8 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.

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