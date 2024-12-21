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رياضة

هتافات جماهير غزل المحلة والاتحاد تشعل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز (فيديو)

غزل المحلة والاتحاد
غزل المحلة والاتحاد السكندري

رصدت عدسة فيتو المتواجدة في مباراة غزل المحلة ونظيره الاتحاد السكندري هتافات جماهيرالفريقين، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم علي ملعب المحلة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. 

واشتعلت جماهير المحلة والاتحاد السكندري ملعب مباراة الفريقين بالهتافات القوية، حيث تسعي جماهير كل فريق في دعم لاعبيها لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.  

ويسيطر التعادل علي لقاء فريق  غزل المحلة وضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

 

مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

ويسعى فريق غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري لمواصلة الانطلاقة المميزة التي بدأها تحت قيادة مدربه شوقي غريب، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراته السابقة على فريق زد إف سي بنتيجة 3ـ1 في كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق الاتحاد السكندري فيسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في كأس الرابطة. 

 

حكام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

 

القنوان الناقلة لمباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري عبر شاشتها وذلك لأنها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

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