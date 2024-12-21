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رياضة

عبده يحيى رجل مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

عبده يحيى
عبده يحيى

حصد عبده يحيى لاعب غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام ضيفه الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تعادل فريق  غزل المحلة مع ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ورغم أن المباراة لم تشهد أهدافا إلا أن عبده يحيى قدم أداء هجوميا مميزا وشكل خطورة على فريق الاتحاد السكندري.

 

ترتيب المحلة والاتحاد في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يصل الاتحاد السكندري للنقطة 8 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط. 

 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

 

مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

وكان فريق غزل المحلة تحت قيادة مدربه شوقي غريب، فاز في المباراة الماضية على فريق زد إف سي بنتيجة 3ـ1 في كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق الاتحاد السكندري في المباراة الماضية تعرض للخسارة أمام بيراميدز بثنائية في كأس الرابطة. 

 

حكام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

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غزل المحلة الاتحاد السكندري المحلة والاتحاد الدوري الممتاز عبده يحيى لاعب غزل المحلة

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