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رياضة

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور)

غزل المحلة
غزل المحلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة نظيره سموحة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، على إستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.  

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

ويحتل فريق غزل المحلة  المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط. 

وكان فريق  غزل المحلة قد تعادل مع ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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