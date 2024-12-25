الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم: تأييد حكم إعدام سفاح التجمع.. رسالة تحذير من الداخلية لقائدي السيارات.. براءة اللاعب أيمن أشرف.. وإصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

أخبار الحوادث اليوم,
أخبار الحوادث اليوم, فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

العثور على جثة مسن فى ظروف غامضة بالإسماعيلية

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، فى واقعة العثور على جثة مسن فى ظروف غامضة.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الأربعاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط  عامل  ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
 

رسالة تحذير من وزارة الداخلية لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية

أهابت  وزارة الداخلية، بقائدي لسيارات اتباع إرشادات المرور أثناء القيادة على الطرق السريعة تزامنا مع الشبورة المائية وسوء الأحوال الجوية.  
ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، من ضبط  عنصر إجرامي لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

تأييد حكم سجن سائق ميكروباص معدية أبو غالب وآخر 3 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة برفض استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب وآخر وتاييد حكم سجنهما 3 سنوات.

تأجيل استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامين لـ 8 يناير

قررت محكمة جنح الجيزة تأجيل استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف إلى جلسة 8 يناير المقبل لطلبات الدفاع. 

براءة اللاعب أيمن أشرف في قضية تبديد شيكات

قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي ببراءة مدافع نادي البنك الأهلي اللاعب  أيمن أشرف، في قضية تبديد شيكات. 

الإعدام لسفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة  سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات بالإعدام.


 

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اخبار الحوادث اليوم استئناف سائق ميكروباص أسيوط الصحراوى اللاعب أيمن أشرف سفاح التجمع عمر زهران

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