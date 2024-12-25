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حوادث

براءة اللاعب أيمن أشرف في قضية تبديد شيكات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي ببراءة مدافع نادي البنك الأهلي اللاعب  أيمن أشرف، في قضية تبديد شيكات. 

حبس أيمن أشرف 3 سنوات في تبديد شيكات

وكشف المستشار محمد سمير، دفاع  أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي الحالي ومنتخب مصر، والنادي الأهلي السابق، تفاصيل الحكم حيث قال: إن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال.

وأفاد دفاع  أيمن أشرف بأن اللاعب فؤجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.

وأشار إلى أن مقدم إيصال الأمانة، عمل في مجال ابتزاز لاعبي كرة القدم، ومنهم لاعبين بصفوف النادي الأهلي، بمبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين جنيه، وكذا ابتزاز رجال أعمال آخرين.

حبس المتهم 3 سنوات بتهمة الاختلاس

ومنذ عامين صدر حكم ضد المتهم بابتزاز  أيمن اشرف، حيث عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهم إسلام. ت، بالسجن 3 سنوات غيابيًّا مع الشغل، بتهمة اختلاس مبلغ 600 ألف جنيه، من أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي الحالي ومنتخب مصر، والنادي الأهلي السابق.

وتقدم المتهم إسلام. ت بالطعن على الحكم بالتزوير وتم رفضه، واستأنف على الحكم ولم يحضر جلسة الحكم وتأيدت عليه العقوبة.

وجاء في حكم المحكمة على المتهم إسلام. ت، أنه بعد مطالعة الأوراق وطلبات النيابة، حيث تخلص واقعات الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند المنحة من بلاغ المجني عليه اللاعب أيمن أشرف، قيام المتهم باستلام المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه على سبيل الأمانة، لتوصيله الآخر إلا أنه اختلسه لنفسه أضرارًا بمالكه وقدم سندًا لدعواه صورة ضوئية من إيصال أمانة ثابت به استلام المتهم المبلغ النقدي من المجني عليه على سبيل الأمانة لتوصيله للآخر. 

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محكمة جنح مستأنف الوايلي اللاعب أيمن أشرف تبديد شيكات البنك الاهلي

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