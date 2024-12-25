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حوادث

ضبط مطبعة بداخلها 600 ملزمة لمختلف المواد الدراسية بدون تفويض فى مدينة نصر

ضبط مطبعة بداخلها
ضبط مطبعة بداخلها 600 ملزمة لمختلف المواد الدراسية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 600 ملزمة لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو تصريح.


     
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بطباعة العديد من الملازم الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح.

ضبط مطبعة بداخلها 600 ملزمة لمختلف المواد الدراسية

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخلها على (600 ملزمة دراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

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 وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات  بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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