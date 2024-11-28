أخبار الحوادث اليوم: إحالة أوراق سفاح التجمع للمفتي.. سماع أقوال إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي لحكم دولي.. 30 مليون جنيه تعويض لورثة ضحية كلب أميرة أبو شنب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أحالت نيابة شمال الجيزة 4 متهمين في واقعة قتل طالبة الصف الثاني الإعدادي، وطعن والديها "فرج" و"سمية"، والتعدي على شقيقها "إبراهيم" بسلاح أبيض؛ إثر معركة دامية دارت بينهما بسبب خلافات جيرة سابقة، بمنطقة بولاق الدكرور، إلى محكمة الجنايات.



ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة القتل العمد للطفلة "هنا" والشروع في قتل والديها، والتعدي على شقيقها.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار في الحشيش، والسجن ثلاث سنوات لحيازة أسلحة نارية غير مرخصة "فردي خرطوش"، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه.

قضت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة، لصالح ورثة محمد الماوي، مدير بنك سابق، بتعويض 30 مليون جنيه من زوج الإعلامية أميرة شنب.

طعن زوج الإعلامية أميرة شنب على حكم حبسه

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قد قررت قبول استئناف زوج المذيعة أميرة شنب والحبس لمدة 6 أشهر بدلا من 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.

وقضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم الحبس، بتخفيف العقوبة لحبس ٦ أشهر بدلا من ٣ سنوات.

قضت محكمة جنايات المحلة الكبري فى محافظة الغربية، بإحالة أوراق مساعد محصل غاز بمدينة زفتى، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا لتورطه في قتل سيدة مسنة لسرقتها.

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية مستأنف، إحالة أوراق سائق وعاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لاتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية "بنادق آلية"، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

شهدت منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، انهيار عقار بناء قديم بمنطقة العطارين بشارع الليثي، دون حدوث إصابات بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائية



واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس، في الاستئناف المقدم من سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات، بإحالة أوراقه للمفتي، والحكم إعدامه

وقال الطبيب الشرعي في جلسة محاكمة سفاح التجمع: إن الإصابات التي وجدت في المجنى عليهن كانت واضحة ومحددة، فضلًا عن الضغط المستمر علي العنف، فضلا عن تعاطي بعض الضحايا مخدر يشل من مقاومتها، ومع الضغط علي العنق يؤدي إلى الوفاة وبعضهن توفى نتيجة تعرضهن للقتل بعنف.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطعى فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمنا زعم سيدتين قيام بعض رجال الشرطة بضبطهما وتحطيم منزل نجل أحدهما بالدقهلية.

تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

تمكنت الخدمات المرورية من تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي عند مدخل قرية أبو غالب، بعد تسبب حادث انقلاب سيارة، تسببت في زحام مروري وإصابة 7 أشخاص بدائرة مركز منشأة القناطر، وتم نقلهم للمستشفي العام، ورفع السيارة عبر ونش.

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