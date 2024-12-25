إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الأربعاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث طريق أسيوط الصحراوى الغربى

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كوبري جرزا ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها،وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وذلك لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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