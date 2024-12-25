الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رسالة تحذير من وزارة الداخلية لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية

رسالة تحذير عاجلة
رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية لقائدى السيارات أثناء ال

أهابت  وزارة الداخلية، بقائدي لسيارات اتباع إرشادات المرور أثناء القيادة على الطرق السريعة تزامنا مع الشبورة المائية وسوء الأحوال الجوية.  

وحرصًا على سلامة قائدي المركبات على كافة الطرق، وضعت وزارة الداخلية الارشادات اللازمة للتعامل مع الشبورة المائية. 

وقالت الوزارة: يرجى إتباع الإجراءات الإحترازية أثناء الشبورة المائية (خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة – إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض – إستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة - إستخدام أنوار الشبورة – فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة – استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة – استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك – الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال  مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك – الإلتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظًا على سلامتك).  

 

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشبورة المائية سوء الأحوال الجوية وزارة الداخلية قائدي المركبات نصائح القيادة أثناء الشبورة المائية

مواد متعلقة

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

تحرير 1196 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفضيات 50%

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة

ضبط 44 بلطجيا وهاربا من المراقبة و11 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات بالطرق

تنفيذ 810 أحكام قضائية وضبط 3 تجار مخدرات خلال حملة بأسوان

أخبار الحوادث اليوم: مقتل مأمور ضرائب بوابل من الرصاص في أسيوط.. مصرع شابين أثناء تنقيبهما عن الآثار في كرداسة

حملة أمنية تضبط 7 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح ناري في دمياط

ads

الأكثر قراءة

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

لحظة تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان (فيديو)

سوريا تعتزم مطالبة إيران بتعويض 300 مليار دولار أمام المحكمة الدولية

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

شاحن هاتف يتسبب في وفاة طفل بالمغرب، ما القصة؟

دعوى قضائية جديدة ضد جاستن بالدوني من مديرة الدعاية

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية