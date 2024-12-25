رسالة تحذير من وزارة الداخلية لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية

أهابت وزارة الداخلية، بقائدي لسيارات اتباع إرشادات المرور أثناء القيادة على الطرق السريعة تزامنا مع الشبورة المائية وسوء الأحوال الجوية.

وحرصًا على سلامة قائدي المركبات على كافة الطرق، وضعت وزارة الداخلية الارشادات اللازمة للتعامل مع الشبورة المائية.

وقالت الوزارة: يرجى إتباع الإجراءات الإحترازية أثناء الشبورة المائية (خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة – إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض – إستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة - إستخدام أنوار الشبورة – فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة – استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة – استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك – الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك – الإلتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظًا على سلامتك).

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