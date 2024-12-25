تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، فى واقعة العثور على جثة مسن فى ظروف غامضة.

العثور على جثة مسن فى ظروف غامضة بالإسماعيلية

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص مسن بمنطقة المحطة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث، وتبين بالفحص العثور على جثة شخص مسن به آثار طعن.

وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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