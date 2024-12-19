أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية

سجلت أسعار النفط خلال التداولات، ارتفاعًا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية، وذلك بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الوقود ويدعم الدولار.

تحركات أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.60 % إلى 73.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش.

ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير سنتا أو 0.96% إلى 71.26 دولار للبرميل.

رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة في الأيوسكو بتركيا

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.

وحضر الاجتماع كلا من، جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.

أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيدًا بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظًا في الأسواق، بختام تعاملات اليوم الخميس 19-12-2024، بعد التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر عقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4222 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3695 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3167 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2463جنيهًا للبيع.

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مساء الخميس 19-12-2024

سعر الدولار، شهد سعر الدولار اليوم الخميس حالة من الارتفاع بنحو 4 قروش، مقابل الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 فى البنك المركزى والبنوك المصرية.

وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية بتعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.85 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.83 جنيهًا للشراء و50.93 جنيهًا للبيع.

تعرف على أداء البورصات الخليجية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، اداء الأسواق الخليجية في جلسة الخميس، بعد أن أقر الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وتبعها العديد من البنوك المركزية في الخليج، والتي خفضت أسعار الفائدة اقتفاء لخفض الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة.

خفض الفائدة ومعدلات التضخم

وصرح رئيس الفيدرالي، عقب هذا الخفض عن الحذر في خفض الفائدة ومعدلات التضخم بالتزامن مع الرسوم الحمائية التي سيفرضها دونالد ترامب لحماية الاقتصاد الأمريكي من الإغراق العالمي.

مؤشر السوق الرئيسي في السعودية

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي في المملكة العربية السعودية، بنسبة 0.47% وهي تقدر ب 56 نقطة ليصل الي 11905 نقطة بقيم تداول تصل الي 6.5 مليار ريال.

مؤشر الكويت

كما انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.64% وهي تقدر ب 42 نقطة ليصل الي 6474 نقطة بقيم تداول تصل الي 35 مليون دينار بنهابه التداولات.

مؤشر الأسواق في الإمارات

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.20% وهي تقدر ب 11نقطة ليصل الي 5025 نقطة، كما تواجد مؤشر فوتسي ابوظبي في المنطقه الحمراء، حيث انخفض بنسبه 0.33% وهي تقدر ب 31 نقطة ليصل الي 9263 نقطة، بقيم تداول اجماليه تقارب 3 مليار درهم.

ومالت الاسواق الخليجيه للانخفاض علي اثر انخفاض مؤشرات الاسواق الامريكيه، حيث انها لم تستجب لمعدلات خفض اسعار الفائدة، تحسبا لمزيد من خطط إضعاف الدولار وهي من أهم خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لدعم الصناعات والصادرات الأمريكية.

مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية فى سرعة الإنترنت الأرضى

حافظت مصر على مركزها الأول فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الأرضي على مستوى قارة أفريقيا، وفقا لتقرير مؤشر Speedtest العالمى لمقاييس أداء الأتصال بالإنترنت خلال نوفمبر ٢٠٢٤، حيث بين التقرير أن مصر احتلت المركز الأول إفريقيا والـ ٧٨ عالميًا بمتوسط سرعة ٧٦.٦٧ ميجابت فى الثانية.

جهود وزاره الاتصالات

يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر من خلال تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم كتكنولوجيا الألياف الضوئية.

تعرف على أحدث خواص الذكاء الاصطناعي بتطبيق "يوتيوب"

قامت يوتيوب، بالكشف عن ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح عبر تحديث جديد السماح لمنصات المحتوى عبر اليوتيوب مزيدا من التحكم فى تدريب الذكاء الاصطناعى من جهات خارجية، وذلك لحماية المبدعين من التزييف العميق الذى يقلد صورهم، بما فى ذلك وجوههم وأصواتهم.

شركات الذكاء الاصطناعي

كما سيتيح التحديث الجديد لمنشئى المحتوى تحديد ما إذا كانوا يريدون من شركات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم لتدريب نماذج اللغة الكبيرة، بحيث يمكنهم أيضًا منح الإذن لشركات الذكاء الاصطناعي المحددة، مع منع الآخرين من استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع تحديد شركة الذكاء الاصطناعى التى يمكنها تدريب النماذج باستخدام مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

كما تقوم يوتيوب YouTube بتجربة ميزة تتيح للمبدعين الردود الصوتية على التعليقات بصوتهم، إذا كنت منشئ محتوى في مجموعة الاختبار، فيمكن النقر على أيقونة الموجة الصوتية عند الرد الصوتى على التعليق بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أسهل طرق وقف الإعلانات

من ناحية أخرى، يقوم العديد من مستخدمي “يوتيوب” بالبحث عبر الإنترنت عن أسهل طرق وقف الإعلانات أثناء مشاهدة قنوات “يوتيوب”، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة إيقاف عرض الإعلانات بفيديوهات “يوتيوب” الفردية.

- يمكن إيقاف خاصية تحقيق الربح لأي فيديوهات سبق وتم تحمّيلها، وذلك عبر تسجِّيل الدخول إلى يوتيوب والضغط على صورة الملف الشخصي استوديو يوتيوب.

- الضغط على المحتوى في القائمة اليمنى واختَيار الفيديو المراد إيقاف عرض الإعلانات عليه، ثم الضغط على تحقيق الربح في القائمة اليمنى، وفي المربّع "تحقيق الربح" في أعلى الصفحة، الضغط على إيقاف تطبيق والنقر على حفظ في أعلى يسار الشاشة.

- كما يمكن فلترة الإعلانات من فئات عامة أو خاصة أو من نطاقات معيّنة للمعلنين على AdSense عبر تسجيل الدخول إلى الحساب على AdSense في أعلى يمين الصفحة، الضغط على رمز القائمة.

- الضغط على عناصر التحكّم في الحظر ثم مضيف YouTube و​​لحظر عناوين URL محدّدة للمعلنين الضغط على علامة التبويب عناوين URL للمعلنين في الشريط الأفقي في أعلى الصفحة وأدخِل عناوين URL في المربّع الذي يظهر على الشاشة ثم الضغط على منع عناوين URL.

وزير المالية: الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

مساندة القطاعات الواعدة والصاعد

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»: "نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، والنظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30 ”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 37573 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13420 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3134 نقطة.

وزير الاتصالات يشهد تخريج أول دفعة من برنامج “Android Automotive”

شهد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية "Android Automotive" التى توفر برنامج تدريبي رائد بمنطقة الشرق الأوسط فى مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات على أنظمة تشغيل "أندرويد" للسيارات (Android Auto وAndroid Automotive)، وذلك بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وشركة لوكسوفت العالمية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).



تلبية احتياجات سوق العمل

أثمر هذا البرنامج الفريد من نوعه عن تأهيل 28 شابًا مصريًا ليصبحوا روادًا فى هذا المجال الواعد، حيث تم توظيفهم جميعًا فى شركة لوكسوفت، مما يؤكد جودة البرنامج وقدرته على تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تخريج دفعة من المتخصصين فى البرمجيات المدمجة للسيارات يأتى تجسيدا للشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومى والخاص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تأهيل الشباب لوظائف المستقبل من خلال توفير تدريب متخصص عالي المستوى، وفقا لأحدث التقنيات ومقترن بالتطبيق العملى مع العمل بالتوازى على تمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة.

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز قدرات مصر فى مجال تصدير خدمات البحوث وتطوير برمجيات السيارات من خلال توفير كوادر شابة متخصصة فى هذا المجال الذى يعد أحد التخصصات عالية القيمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بما يسهم فى جذب المزيد من الشركات المتخصصة فى هذا المجال للسوق المصري، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية.

بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير

قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات.

بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة

وقال بيان بنك إنجلترا إنه تحدد لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم بنسبة 2%، وبطريقة تساعد على دعم النمو والتشغيل، تتبنى لجنة السياسة النقدية نهجًا متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأضاف البيان: منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لمدة اثني عشر شهرًا إلى 2.6% في نوفمبر من 1.7% في سبتمبر وكان هذا أعلى قليلًا من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم الأقوى في السلع الأساسية والمواد الغذائية وظل معدل التضخم في أسعار المستهلك في الخدمات مرتفعًا.

وزير الصناعة يستقبل سفير دولة ماليزيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانب المصري مع الجانب الماليزي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري وتوطين عدد من الصناعات بمصر، وما تم التأكيد عليه من أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

ويأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة الناجحة لرئيس مجلس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لمصر نوفمبر 2024 ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

غرفة صناعة الجلود: مدينة الروبيكي تساعد على إحداث نقلة نوعية في قطاع المنتجات الجلدية

نظمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، ندوة لأعضاء الغرفة الراغبين في الاستفادة من الطرح الأول لمجموعة المصانع المخصصة للصناعات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة والمهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير المسئولة عن مدينة الروبيكي.

قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر

وأوضح جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود أن الهدف من الندوة التعريف بمدينة الروبيكي للجلود وتوضيح مزايا التصنيع بها والتسهيلات المقدمة للطرح الحالى والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالطرح الحالى من قبل أعضاء غرفة صناعة الجلود خاصة في ظل زيادة التساؤلات من أعضاء الغرفة منذ اعلان الطرح الجديد.

وأشار السمالوطي إلى أن الندوة شهدت حضور أعضاء غرفة صناعة الجلود وتم تنظيمها بالتعاون بين الغرفة وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي وهيئة التنمية الصناعية للترويج للطرح الجديد والرد على الاستفسارات، خاصة وأن الغرفة تلقت طلبات من أكثر من 30 مصنعا للحصول على مصانع بمدينة الروبيكي.

رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين

تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وهيئة المعارض الليبية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وسعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء جسور للتبادل والترويج التجاري بين البلدين، وإقامة معارض للمنتجات المصرية في ليبيا.

قام بتوقيع البروتوكول اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، وعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وبحضور عادل على كشير مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بليبيا، والدكتور مختار عمار رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، ومحمد صرير الملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة.

تعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا

صرّح رئيس هيئة المعارض المصرية خلال مراسم التوقيع قائلًا: هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا، التي تُعد سوقًا واعدة للمنتجات المصرية.

الإحصاء: 7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني خلال 2024

انطلقت اليوم الخميس، بالقاهرة فعاليات قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى D8 في نسختها الحادية عشر، والتي تعقد تحت شعار " الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وتأتى هذه القمة في إطار سعى الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

أعضاء مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى

وتضم مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ( مصر ـ تركيا ـ إيران ـ إندونيسيا ـ باكستان ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ ماليزيا )، وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى.

وأظهرت بيانات الجهاز اليوم الخميس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر

وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصرخلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار.

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار.

• أسمدة بقيمة 268 مليون دولار .

• خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار.

• حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار .

البنوك الصينية ترفع فائدة الرهن العقاري لأول مرة منذ 2021

رفعت البنوك الصينية تكلفة الرهون العقارية الجديدة لأول مرة منذ 3 سنوات، وفق بيانات جديدة صادرة عن شركة للأبحاث، في وقت تتأثر فيه هوامش الأرباح المتراجعة بركود ممتد في سوق العقارات وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.

فائدة الرهن العقاري للمشترين

بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري للمشترين لأول مرة في 42 مدينة كبرى 3.08% في نوفمبر الماضي، بعدما سجل مستوى قياسيًا منخفضًا عند 3.05% في الشهر السابق، ما يمثل أول ارتفاع منذ أكتوبر 2021، وفق بيانات من شركة "داتا موشن إنترناشيونال تريدينج، التي يقع مقرها في سنغافورة، بحسب وكالة بلومبرج.

هذا التغير كان مفاجئا نظرا لاستمرار ركود سوق العقارات الذي بدأ قبل 3 سنوات، وتأثيره على الاقتصاد الصيني، ولا تزال أسعار العقارات في تراجع، رغم ظهور علامات في الآونة الأخيرة على تحسن المبيعات بعد حزمة تحفيز بدأت أواخر سبتمبر الماضي.

المشاط تناقش أوجه الشراكة مع (UNDP) واستعدادات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.

العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.