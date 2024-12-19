الخميس 19 ديسمبر 2024
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اقتصاد

بنك اليابان يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 0.25%

بنك اليابان، فيتو
بنك اليابان، فيتو

قرر بنك اليابان اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%، مفضلًا تقييم تأثير الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

بنك اليابان يقرر تثبيت أسعار الفائدة

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.3% مقابل الدولار بعد الإعلان عن القرار، ليصل إلى 155.42 وينخفض إلى أدنى مستوى له في شهر. وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.85%.

بنك اليابان، فيتو
بنك اليابان، فيتو

الفيدرالي يخفض سعر الفائدة

كان  اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراؤهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، وعلى الجانب الآخر، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي امس الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25%و4.5%.

وذكر البنك المركزي الياباني في بيانه أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة كان انقسامًا بنسبة 8-1، حيث دافع عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا عن رفع بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرا إلى أن هناك شكوكًا كبيرة لا تزال تحيط بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

وأضاف: لا سيما مع توجه سلوك الشركات نحو زيادة الأجور والأسعار مؤخرًا، أصبحت تطورات سعر الصرف، مقارنةً بالماضي، أكثر تأثيرًا على الأسعار.

معارضة حكومية لزيادة أسعار الفائدة

وقال محللون من بنك الاستثمار كريدي أجريكول سيكيوريتيز آسيا، أن القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعود إلى عدم قدرة بنك اليابان على التغلب على معارضة الحكومة لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة، وسط مخاوف متزايدة من أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سيكون سلبيًا في عام 2024.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني 

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الياباني انكماشًا على أساس سنوي خلال أول ربعين من هذا العام، مسجلًا زيادة طفيفة بنسبة 0.5% فقط في الربع المنتهي في سبتمبر.

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تشير أحدث البيانات الاقتصادية من اليابان إلى استمرار الضغوط المؤيدة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، جاء معدل التضخم الرئيسي لشهر أكتوبر عند 2.3%، مما يمثل الشهر الثلاثين على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم هدف البنك البالغ 2%. ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

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