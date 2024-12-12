حكم بحبس مصري في الكويت 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار (تفاصيل)

أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، حيث أيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب مدير مكتب سفريات، لمدة 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.

300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس

ونص الحكم كذلك على حبس المتهم الثاني وهو كويتي الجنسية - مسؤول سابق في وزارة الصحة - لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حاليًا على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.

واقعة نهب المال العام

يُشار إلى أن النيابة العامة الكويتية حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حاليًا ومتهم آخر مواطن جرى القبض عليه.

الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار

وكان ممثلو وزارة الصحة الكويتية أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، حرر فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار.

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