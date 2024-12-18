الفيدرالى الأمريكى يلمح لاحتمالية خفض الفائدة 50 نقطة أساس في 2025

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي، بنحو 25 نقطة أساس، إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، وذلك في آخر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام بشأن سياسة الفائدة، وأيضاً آخر اجتماعات الفدرالي في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

معدلات التضخم فى الولايات المتحدة

يأتي ذلك رغم ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال شهر نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وابتعاده عن مستهدف الاحتياطي الفدرالي له عند مستوى 2%.

جاء الخفض وفقا لتوقعات السوق

جاء قرار الخفض وفقاً لتوقعات السوق، لكن عدم اليقين يسيطر على توقعات الفائدة في الفدرالي خلال العام 2025 في ظل السياسات الاقتصادية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذها خلال فترته الرئاسية الثانية والتي تهدد برفع الضغوط التضخمية، خاصة وسط تعهدات بفرض رسوم جمركية سواء على الواردات بشكل عام أو على دول بعينها. ويأتي ذلك إلى جانب المخاوف من محاولات محتملة لتدخل ترامب في قرارات الفدرالي وحدوث خلافات بينه وبين رئيس الفدرالي جيروم باول.

التصويت على الخفض

صوت لصالح خفض اسعار الفائدة فى مجلس الفيدرالى الامريكى بنحو 11 صوتا مقابل صوت واحد فقط ابدى معارضته.

وقالت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي إنه من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام القادم.

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