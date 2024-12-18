ارتفاع النفط بأكثر من 1% قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء 18 ديسمبر، بعد تلقيها بعض الدعم من تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، رغم استمرار المستثمرين في الحذر قبيل خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية وإعلان توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للعام 2025.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 1.22% إلى 74.08 دولار للبرميل في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.02 دولار أو بنسبة 1.46% إلى 71.10 دولار للبرميل.

وتشهد الأسواق توقعات على نطاق واسع بخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في قراره المرتقب يوم الأربعاء، لكنه قد يلمح إلى اتباع الحذر في نهجه لتيسير السياسة النقدية في العام 2025.

تراجع الفائدة وتكاليف الاقتراض

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تراجع تكاليف الاقتراض، وهو الأمر الذي يسهم في رفع نمو الاقتصاد والطلب على النفط.

وبحسب بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة، أمس الثلاثاء، تراجعت مخزونات الخام 4.69 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر بينما زادت مخزونات البنزين 2.45 مليون برميل خلال نفس الأسبوع، وارتفعت أيضًا مخزونات نواتج التقطير 744 ألف برميل، بحسب ما نقلته مصادر لوكالة رويترز عن بيانات المعهد.

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