وزير الخارجية: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين

علي هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة مع "لي جيانفونج"، نائب رئيس مجلس إدارة “China Gezhouba Group International Engineering”.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز الجانب المصري بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وتعدد مجالات التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يحتل أهمية خاصة لدى الجانبين نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصينية في السوق المصرية، وثمن علاقات التعاون القائمة مع الشركة ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى في مصر.

اتصالًا بما سبق، أبرز وزير الخارجية اهتمام مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وتعزيز مستوي التنسيق والتعاون مع الشركة في هذا المجال الواعد، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لإنتاج ١٠ ملايين طن من الأمونيا الخضراء من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر.

كما نوه إلى المشروع الذي تعمل الشركة على تنفيذه في مصر، بالتعاون مع شركات أجنبية أخرى، في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو أحد أهم المجالات التي تعتلي قائمة أولويات الحكومة المصرية في الوقت الراهن.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر أيضًا لمسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا، خاصة في المجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تدريب وتشغيل العمالة المحلية وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية، منوهًا إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر.

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