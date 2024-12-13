الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين

بدر عبد العاطى وزير
بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

علي هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة مع "لي جيانفونج"، نائب رئيس مجلس إدارة “China Gezhouba Group International Engineering”.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز الجانب المصري بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وتعدد مجالات التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يحتل أهمية خاصة لدى الجانبين نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصينية في السوق المصرية، وثمن علاقات التعاون القائمة مع الشركة ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى في مصر.

اتصالًا بما سبق، أبرز وزير الخارجية اهتمام مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وتعزيز مستوي التنسيق والتعاون مع الشركة في هذا المجال الواعد، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لإنتاج ١٠ ملايين طن من الأمونيا الخضراء من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر.

كما نوه إلى المشروع الذي تعمل الشركة على تنفيذه في مصر، بالتعاون مع شركات أجنبية أخرى، في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو أحد أهم المجالات التي تعتلي قائمة أولويات الحكومة المصرية في الوقت الراهن.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر أيضًا لمسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا، خاصة في المجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تدريب وتشغيل العمالة المحلية وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية، منوهًا إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وزير الخارجية يترأس الجانب المصري في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين القاهرة وبكين

وزير الخارجية يلتقي مُطور المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشراكة الاستراتيجية مصر والصين بدر عبد العاطي السوق المصرى التعاون الاقتصادي والاستثماري

مواد متعلقة

عبد العاطي يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني

وزير الخارجية يترأس الجانب المصري في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين القاهرة وبكين

وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة" (AVIC)

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

نداء عاجل من الصليب الأحمر للمواطنين في سوريا

مسار يفاجئ الأهلي في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية (فيديو)

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

منوعات

المزيد

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بانتشار الفساد والشعور بعدم الأمان

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية