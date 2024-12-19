بعد الذهب، انخفاض سعر النفط بعد إشارات المركزي الأمريكي عن الفائدة في 2025

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في 2025، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

أسعار النفط عالميا

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.45 في المئة، إلى 73.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.51 في المئة، إلى 70.22 دولار.



وجاء التراجع بعد مكاسب أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا.

لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عرض البنك لاحقا وجهة نظر أكثر تشددا في شأن التوقعات لعام 2025.

أسعار الفائدة الأمريكية

ويتوقع الاحتياطي الاتحادي إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة، كل منهما بمقدار 0.25 في المئة، بحلول نهاية عام 2025.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.



انخفاض سعر الذهب

وكانت أسعار الذهب هبطت أكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض، مما عزز الدولار وعوائد السندات.

بورصة الذهب اليوم

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 2589.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2653.30 دولار.

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