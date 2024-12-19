الخميس 19 ديسمبر 2024
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انفوجراف

أكثر 10 دول ارتفاعا في نسبة التضخم خلال 2024 (إنفوجراف)

معدلات التضخم،فيتو
معدلات التضخم،فيتو

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الأرجنتين جنوب السودا جنوب السودان زيمباوى السودان نيجيريا ملاوي

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