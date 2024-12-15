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تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة بني سويف بمبادرة رواد مصر الرقمية

طلاب جامعة بني سويف،
طلاب جامعة بني سويف، فيتو

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة بني سويف بمبادرة "رواد مصر الرقمية" بقاعة المؤتمرات بالمعهد القومي للاتصالات NTI بالقرية الذكية بـ محافظة بني سويف.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الوزاري الدكتورة هدى بركة والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس من جامعة القاهرة، والدكتورة منال جمال الدين، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والمشرف الأكاديمي لفرع المعهد.

 

تخريج الدفعة الأولى من مبادرة رواد مصر الرقمية

 

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن الاحتفال بتخريج الطلاب جاء تتويجًا للجهود المشتركة بين الجامعة والمعهد القومي للاتصالات، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين لدعم الكوادر الشابة وتأهيلها لسوق العمل في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.

 

وخلال الحفل تم تكريم 200 طالب وطالبة من خريجي المبادرة الذين أتموا بنجاح برامج تدريبية متقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا أهمية المبادرة في بناء قدرات الشباب المصري بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

 

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