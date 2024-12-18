الإحصاء: 1.39 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال 10 أشهر

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الإندونيسي وذلك في إطار انعقاد القمة الحادية عشر لمجموعة الدول الثماني النامية D8 المقرر عقدها غدًا الخميس في القاهرة والتي تناقش سبل مواجهة التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية لـ الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا كشفت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واندونيسيا إلى 1.39 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.38 مليـار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمــة الصــادرات المصــرية لأندونيسيا

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأندونيسيا 109.5 مليـــون دولار خــلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 115مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من اندونيسيا

بلغت قيمة الواردات المصرية من اندونيسيا 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 1.3مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024

1. ملح وكبريت وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار.

2. فواكه وثمار بقيمة 12 مليون دولار.

3. خضر ونباتات بقيمة 11 مليون دولار.

4. خامات معادن بقيمة 8 ملايين دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 5 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024

1. شحوم ودهون وزيوت حيوانية بقيمة 703 مليون دولار.

2. بن وشاى وبهارات بقيمة 92 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 74 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 62 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 50 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 19 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأندونيسيين العاملين بمصر 3.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 4.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022

الاستثمارات الأندونيسية في مصر

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 956 ألف دولار خلال العام المالى 2021/2022.

قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا 54.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان اندونيسيا 284.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة.



وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة إندونيسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 800 مصري حتى نهاية عام 2023.

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