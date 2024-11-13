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اقتصاد

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.271 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13796 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 8326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11581 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3233 نقطة.

 

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