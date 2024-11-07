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اقتصاد

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

بنك انجلترا
بنك انجلترا

في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

لجنة السياسة النقدية فى إنجلترا

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8-1 لصالح قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4.75 بالمئة.

ويمثل هذا ثاني خفض للفائدة هذا العام، بعد أن بدأ المركزي البريطاني دورة التيسير في أغسطس.

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