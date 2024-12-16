أخبار مصر: قرعة حج الجمعيات الأهلية، طريقة حساب الاستهلاك في العداد أبو كارت، موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري.

علق لاعب الزمالك، ميشالاك، على صناعته أول أهدافه مع الزمالك أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية في المباراة التي فاز بها الفريق بهدف نظيف.

قال الإعلامي عمرو أديب: "أنا دايما رأيي إن الأهلاوية مابيعرفوش يخسروا، بيعرفوا يكسبوا بس، الأهلاوي عقله متركب على الانتصار والمكسب بس، ما يعرفش الهزيمة".

يفاجأ بعض المواطنين بخصم رصيد من العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية أو ما يعرف بالعداد أبو كارت دون معرفة أسباب خصم الرصيد.

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الإثنين، أول اجتماع لها بشأن عزل الرئيس يون سيوك يول.

يقام اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

أعلنت قناة "التلفزيون السوري" نقلا عن مصادر، أن السفارة السورية لدى واشنطن ستفتح أبوابها للمواطنين اليوم الإثنين، بعد أكثر من 10 سنوات على إغلاقها.

علق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على قرار استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية لسفير بلاده في الجزائر ستيفان روماتيه.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن إمكانية تواجد محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم الإثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، مؤكدةً استهداف محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن) الساحلية على البحر الأحمر.

سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

يستكمل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

تجددت الغارات الإسرائيلية على سوريا، مستهدفة قواعد عسكرية على الساحل السوري.

وأفاد المرصد السوري، فجر الإثنين باستهداف الغارات الإسرائيلية القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح، موقف حمدي فتحي من العودة مرة أخرى إلى نادي الوكرة القطري بعد إعلان الأهلي استعارته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

علق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على قرار استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية لسفير بلاده في الجزائر ستيفان روماتيه.

تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، فجر اليوم الإثنين، عتبة الـ 106 آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وجاء ذلك وفق بيانات التداول.

رفض الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلقاء اللوم على أي من لاعبيه في الخسائر المتتالية التي يتعرض لها الفريق السماوي.

يعتزم المحققون في كوريا الجنوبية استدعاء الرئيس يون سوك يول لاستجوابه، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الاثنين.

سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات ما بين جنيه و7 جنيهات في الكيلو، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

سأل الإعلامي عمرو أديب، الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، قائلًا: "طلبت من المنتج طارق الجنايني فلوس زيادة في فيلم الحريفة 2؟".

تشهد الجلسات العامة لـمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

اُقيم خلال الساعات الماضية العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، بالشيخ زايد، وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات.

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