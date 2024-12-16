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رياضة

جوارديولا محبطا: لا أجد حلا لنتائج مانشستر سيتي

جوارديولا مدرب مانشستر
جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، فيتو

رفض الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلقاء اللوم على أي من لاعبيه في الخسائر المتتالية التي يتعرض لها الفريق السماوي.


وتلقى مانشستر سيتي، خسارة جديدة في البريميرليج، ضد غريمه مانشستر يونايتد (2-1)، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 16 للبريميرليج.

تصريحات جوارديولا 
 
وحقق مان سيتي فوزًا وحيدًا في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، ما يؤكد معاناة كتيبة جوارديولا هذا الموسم.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "هذا العام يحدث ذلك مرات عديدة للأسف، لقد أهدرنا الكثير من الفرص، لم نكن لطفاء في طريقة لعبنا".

وأضاف: "قبل ذلك كان الأمر سلسًا للغاية، والآن نكافح لأسباب مختلفة، الكثير من الهزائم، لقد بذلنا قصارى جهدنا وكانت المباراة شبه منتهية".

وتابع: "لقد استحوذوا على الكرة أكثر في الشوط الأول، ولكن لم يكن هناك شيء مميز، لقد أهدرنا هدفين، كان الأمر صعبًا للغاية".

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