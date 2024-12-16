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اقتصاد

لأول مرة في تاريخها، سعر بيتكوين يتجاوز الـ 106 آلاف دولار

بيتكوين، فيتو
بيتكوين، فيتو

سعر البيتكوين ، تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، فجر اليوم الإثنين، عتبة الـ 106 آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وجاء ذلك وفق بيانات التداول.
 

 وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" ارتفع سعر البيتكوين خلال يوم ليصل إلى 106648 دولارا.


وفقًا لبوابة (كوين ماركت كاب) التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكون بنسبة 4.34 بالمئة ليصل 105.808 دولارات.

يذكر أن المعطيات خلال يوم.
هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7 بالمئة من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.
 

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بيتكوين سعر العملة دولار بينانس منصة تبادل للعملة الرقمية

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