ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم الإثنين، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 11.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 11 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 12 جنيها.

أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.

الخضار، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 9 جنيهات. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 32 جنيهًا. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 11 جنيها.

أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخضار، فيتو

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن سعر الليمون اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 36 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.