عمرو أديب: وصلنا لمرحلة الأهلاوية بيهاجموا الرمز والكيان وبيشتموا اللعيبة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب: "أنا دايما رأيي إن الأهلاوية مابيعرفوش يخسروا، بيعرفوا يكسبوا بس، الأهلاوي عقله متركب على الانتصار والمكسب بس، ما يعرفش الهزيمة".

تعرض محمد الشناوي للسباب

وتابع خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "امبارح فيه ناس أهلاوية كانت بتشتم القائد محمد الشناوي يعني لدرجة إن الراجل قال لهم خلاص أنا ماشي، ماتش اتغلبتوه حصل إيه يعني؟ إيه الشيء المرعب إيه الزلزال اللي حصل، عندك لاعب أو اتنين مضايقينك مشيهم في الانتقالات الشتوية اللي جاية وخلاص وربنا معاك".

مطالبة جماهير الأهلي برحيل مجلس الخطيب

وأكمل: "إحنا وصلنا لمرحلة يا جماعة أنا مصدقتهاش، من المستحيلات اللي مكنتش متخيلها أنا لقيت أهلاوية كاتبين إن الإدارة دي مش نافعة وحصل لي نوع من الزلزال النفسي، أنت مش بتهاجم المدرب ولا الفرقة أنت بتهاجم الرمز بتاع الكيان، هل إحنا وصلنا إنك بتهاجم الرمز بتاع الكيان وإدارة النادي الأهلي شخصيا، عادي يا جماعة ماتش وراح إيه المشكلة، لسه فيه بطولات كتير".

تعرض لاعبي الأهلي للشتائم القبيحة

وواصل: "الأهلي يتغلب ماتش اللاعيبة بتاعته كلها تتشتم شتايم قبيحة وإيه البكاء والنحيب ده".



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