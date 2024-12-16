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خارج الحدود

بعد 10 سنوات، السفارة السورية بواشنطن تفتح أبوابها اليوم

السفارة السورية بواشنطن،
السفارة السورية بواشنطن، فيتو

أعلنت قناة "التلفزيون السوري" نقلا عن مصادر، أن السفارة السورية لدى واشنطن ستفتح أبوابها للمواطنين اليوم الإثنين، بعد أكثر من 10 سنوات على إغلاقها.

وفي مارس 2014، علقت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأوقفت عمل السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أمريكيين.

وأبلغت واشنطن دمشق حينها بأنها "لن تكون قادرة على تشغيل قنصليتيها في تروي بولاية ميشغين وهيوستن في ولاية تكساس" بعد أن أعلنت السفارة أنها "لن تقدم أية خدمات قنصلية بعد اليوم".

وبعد أسبوع من إسقاط نظام بشار الأسد بدأت بعض الدول بإعادة بعثاتها الدبلوماسية إلى دمشق واستئناف اتصالاتها بسوريا، واستأنفت السفارة التركية عملها بعد 12 عاما من وقفها، كما أعلنت فرنسا استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع دمشق.

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