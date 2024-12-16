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ثقافة وفنون

ياسمين رئيس تكشف كواليس تعاونها الفني مع دينا الشربيني بعد انقطاع 15 سنة (فيديو)

الهنا اللي أنا فيه،
الهنا اللي أنا فيه، فيتو

اُقيم خلال الساعات الماضية العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، بالشيخ زايد، وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات.

 

وقالت بطلة الفيلم ياسمين رئيس على هامش حفل العرض الخاص: إنها تعتبر تجربة هذا الفيلم خيال علمي سواء بفكرته أو بطريقة تصويره وتنفيذه، مشيرة إلى أنها سعيدة بعودة التمثيل رفقة صديقتها المقربة الفنانة دينا الشربيني عقب مرور أكثر من 15 عاما على تمثيلهما معا في مسلسل يحمل اسم لقاء خاص تم طرحه في 2010.

وتابعت ياسمين رئيس: الفيلم يتحدث عن المشكلات الزوجية وقضية الزوجة الثانية وما تعانيه الزوجة الأولى ولكن في إطار كوميدي لايت ونصيحتي لكل شركاء الحياة أن لا ينصتوا لآراء الآخرين في حياتهم ويتبعوا قلوبهم فقط.

ويعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض 18 ديسمبر الجاري.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني ويامين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأن الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا.

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