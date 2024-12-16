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لو أنت على الشريحة الأولى، اعرف طريقة حساب الاستهلاك في العداد أبو كارت

عداد الكهرباء، فيتو
عداد الكهرباء، فيتو

يفاجأ بعض المواطنين بخصم رصيد من العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية أو ما يعرف بالعداد أبو كارت دون معرفة أسباب خصم الرصيد.

انتقال العدادات مسبقة الدفع بين شرائح الاستهلاك

وتعد الانتقال بين الشرائح السبع التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أحد أهم أسباب الخصم من الرصيد بالعدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، حيث أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حال كون العداد الكهربائي على الشريحة الأولى والتي يكون فيها الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات/ ساعة، والتي يصل فيها سعر الكيلو وات إلى 68 قرشا، حيث يصبح حساب فاتورة الاستهلاك على الشريحة الأولى 34 جنيها.

تفاصيل خصم الرصيد علي الشريحة الأولي للاستهلاك

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن حساب فاتورة الاستهلاك على الشريحة الأولى يكون كالتالي: ‎ 50كيلو وات × 68 قرشًا = 34 جنيهًا، بالإضافة لتحصيل 1 جنيه كخدمة عملاء، فيصبح إجمالي استهلاك العداد في حال كونه على الشريحة الأولى 35 جنيها.

 

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