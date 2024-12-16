خبير لوائح يوضح قانونية استعارة الأهلي حمدي فتحي ثم عودته للوكرة

الأهلي، كشف محمد بيومي، خبير اللوائح، موقف حمدي فتحي من العودة مرة أخرى إلى نادي الوكرة القطري بعد إعلان الأهلي استعارته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بيومي في تصريحات تليفزيونية: اللوائح الدولية تقول إنه يجوز أن يسجل اللاعب في الموسم الواحد في ثلاثة أندية ولا يمارس كرة القدم في ناديين فقط.

وأضاف: وبتطبيق اللائحة على حمدي فتحي نجد أن كأس العالم للأندية في شهر يونيو ٢٠٢٥ والنادي الأهلي سيستعير اللاعب من الوكرة وسيقوم بتسجيله والبطولة ستنتهي في شهر ٧.

شرط قانونية استعارة حمدي فتحي من الوكرة

وواصل: إذا كانت فترة القيد مفتوحة في هذه الفترة بالدوري القطري يحق للاعب العودة والمشاركة مع الوكرة بشكل طبيعي.

وتابع: ويحق للاعب العودة لفريق الوكرة القطري ولكن لن يحق له اللعب في فريق ثالث، لذلك لا بد من استكماله الموسم مع الوكرة.

محمود حسن تريزيجيه، فيتو

موقف تريزيجيه من طرابزون التركي

وأكمل: بالنسبة لمحمود حسن تريزيجيه من الوارد أن يتم استعارته من ناديه التركي إلى الأهلي، لأن مع بداية كأس العالم سيكون موسما جديدا.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولي من كأس العالم للأندية والتي تضم كلا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

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