الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خبير لوائح يوضح قانونية استعارة الأهلي حمدي فتحي ثم عودته للوكرة

حمدي فتحي، فيتو
حمدي فتحي، فيتو

الأهلي، كشف محمد بيومي، خبير اللوائح، موقف حمدي فتحي من العودة مرة أخرى إلى نادي الوكرة القطري بعد إعلان الأهلي استعارته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بيومي في تصريحات تليفزيونية: اللوائح الدولية تقول إنه يجوز أن يسجل اللاعب في الموسم الواحد في ثلاثة أندية ولا يمارس كرة القدم في ناديين فقط.

وأضاف: وبتطبيق اللائحة على حمدي فتحي نجد أن كأس العالم للأندية في شهر يونيو ٢٠٢٥ والنادي الأهلي سيستعير اللاعب من الوكرة وسيقوم بتسجيله والبطولة ستنتهي في شهر ٧.

شرط قانونية استعارة حمدي فتحي من الوكرة

وواصل: إذا كانت فترة القيد مفتوحة في هذه الفترة بالدوري القطري يحق للاعب العودة والمشاركة مع الوكرة بشكل طبيعي.

وتابع: ويحق للاعب العودة لفريق الوكرة القطري ولكن لن يحق له اللعب في فريق ثالث، لذلك لا بد من استكماله الموسم مع الوكرة.

محمود حسن تريزيجيه، فيتو
محمود حسن تريزيجيه، فيتو

موقف تريزيجيه من طرابزون التركي

وأكمل: بالنسبة لمحمود حسن تريزيجيه من الوارد أن يتم استعارته من ناديه التركي إلى الأهلي، لأن مع بداية كأس العالم سيكون موسما جديدا.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولي من كأس العالم للأندية والتي تضم كلا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

وتقام بطولة  كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي حمدي فتحي الوكرة القطري كأس العالم للأندية تريزيجيه

مواد متعلقة

الشناوي: مصلحة الأهلي فوق كل شيء وهدفنا إسعاد الجمهور

أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

الأهلي يعلن ضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل مونديال الأندية

تريزيجيه يزور بعثة الأهلي في قطر قبل نصف نهائي إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

هل سدد كهربا ركلة الجزاء بدون إذن؟ الشناوي يجيب

4 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق في مستشفى بحدائق القبة

عمرو أديب: وصلنا لمرحلة الأهلاوية بيهاجموا الرمز والكيان وبيشتموا اللعيبة (فيديو)

أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أول رد رسمي من فرنسا على استدعاء الخارجية الجزائرية لسفيرها

بعد خروج عربة وجرار عن القضبان، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار في قنا (صور)

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

منوعات

المزيد

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية