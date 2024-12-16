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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر (فيديو)

زلزال يضرب الجزائر،
زلزال يضرب الجزائر، فيتو

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

أفاد بذلك مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر، موضحا أن الزلزال وقع الساعة 01:09 بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان على بعد 3 كيلو متر شمال الزبوجة بولاية الشلف على ساحل البحر المتوسط.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائرية أنه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.

 

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زلزال الجزائر ولاية الشلف

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