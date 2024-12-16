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ثقافة وفنون

كزبرة يفاجئ منتج فيلم الحريفة على الهواء: مأخدتش القسط الأخير (فيديو)

الحريفة، فيتو
الحريفة، فيتو

الحريفة 2، سأل الإعلامي عمرو أديب، الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، قائلا: "طلبت من المنتج طارق الجنايني فلوس زيادة في فيلم الحريفة 2؟".

 

القسط الأخير لكزبرة في فيلم الحريفة 2

ورد "كزبرة" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "طارق الجنايني مش مقصر معانا في حاجة وبناخد كل حقوقنا بزيادة، بس بصراحة لسه مقبضناش القسط الأخير"، ليعقب الجنايني مازحا: "أنا مخلي القسط الأخير لبعد الحلقة أما أشوف إيه اللي هيتقال".

 

تحول كزبرة للتمثيل 

وتابع كزبرة: "أنا اشتغلت على نفسي علشان أبقى ممثل وسط فريق عمل فيلم الحريفة، وأنا بداية الجزء الأول وقرأت السيناريو كانت الشخصية اللي بجسدها مخفية مش ظاهرة فقعدت أذاكر وأجتهد علشان لو عندي موهبة أطلعها، واشتغلت أنا والفريق على كل الشخصيات علشان يكون فيه ما بينا كيميا".
 

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إيرادات فيلم الحريفة 2

وواصل فيلم الحريفة 2، تصدره شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه من أيام قليلة، والذي يقوم ببطولته الفنان نور النبوي وكزبرة وغيرهما من النجوم الشباب.

وحقق فيلم الحريفة 2، إيرادات وصلت لـ 3.774.868 جنيها بشباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الجمعة.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

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