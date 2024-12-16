قصف جوي أمريكي وبريطاني شمال غربي اليمن

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم الإثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، مؤكدةً استهداف محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن) الساحلية على البحر الأحمر.



وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة بحيص في مديرية مِّيدي (شمال غربي حجَّة)".



ولم يشِر الحوثيون إلى الهدف الذي طاله القصف الجوي على منطقة بحيص الساحلية في مديرية مِّيدي المتاخمة لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، أو حجم الخسائر الناجمة عنها.



ويأتي الاستهداف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارة جوية على "الحوثي" في مديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية.

وجاء القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظتي حجَّة والحديدة الساحليتين على البحر الأحمر، بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف للجيش الإسرائيلي في عسقلان، واستهداف آخر في تل أبيب، بطائرتين مُسيرتين.

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