الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قصف جوي أمريكي وبريطاني شمال غربي اليمن

قصف جوي أمريكي وبريطاني
قصف جوي أمريكي وبريطاني في اليمن، فيتو

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم الإثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، مؤكدةً استهداف محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن) الساحلية على البحر الأحمر.
 

 وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة بحيص في مديرية مِّيدي (شمال غربي حجَّة)".


ولم يشِر الحوثيون إلى الهدف الذي طاله القصف الجوي على منطقة بحيص الساحلية في مديرية مِّيدي المتاخمة لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، أو حجم الخسائر الناجمة عنها.


ويأتي الاستهداف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارة جوية على "الحوثي" في مديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية.

وجاء القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظتي حجَّة والحديدة الساحليتين على البحر الأحمر، بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف للجيش الإسرائيلي في عسقلان، واستهداف آخر في تل أبيب، بطائرتين مُسيرتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن محافظة حج ة البحر الأحمر طيران العدوان الأمريكي البريطاني السعودية

مواد متعلقة

من زعيم إلى ضحية، كيف شهد اليمن صعود وسقوط علي عبد الله صالح؟

في ختام جلساته بالقاهرة، مؤتمر "الكتاب العرب" يدين الاعتداءات على اليمن وسوريا

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن

هجوم صاروخي يستهدف سفينة قبالة اليمن

الأكثر قراءة

هل سدد كهربا ركلة الجزاء بدون إذن؟ الشناوي يجيب

4 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق في مستشفى بحدائق القبة

رتب مشهدا سينمائيا لنفي الشبهة، حيثيات حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

عمرو أديب: وصلنا لمرحلة الأهلاوية بيهاجموا الرمز والكيان وبيشتموا اللعيبة (فيديو)

أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

بعد خروج عربة وجرار عن القضبان، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار في قنا (صور)

السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد

السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

منوعات

المزيد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (2 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية