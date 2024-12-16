غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في طرطوس (فيديو)

تجددت الغارات الإسرائيلية على سوريا، مستهدفة قواعد عسكرية على الساحل السوري.

وأفاد المرصد السوري، فجر الإثنين باستهداف الغارات الإسرائيلية القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس.

وأضافت مصادر "العربية" وقوع انفجارات ضخمة بعد غارات إسرائيلية على موقع عسكري في طرطوس.

إلى ذلك، شنت إسرائيل غارة استهدفت رادارات في مطار دير الزور العسكري، بحسب المرصد.

وشن الطيران الإسرائيلي بعد منتصف ليل السبت – الأحد غارات جوية استهدفت مستودعات للسلاح تابعة للجيش في جبال منطقة الضمير بريف دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة متتالية عقب الغارات الإسرائيلية.

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية خلال ساعات الليل، شن غاراتها الجوية التي استمرت لنحو 8 ساعات، استهدفت معسكرات تضم العديد من الأنفاق التي تحتوي على مستودعات للصواريخ كبيرة الحجم والذخيرة والقذائف كانت تتبع للجيش في منطقة عين منين التابعة للتل بريف دمشق الشمالي الغربي.

500 غارة



ومنذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وفراره إلى روسيا في الثامن من ديسمبر الحالي، شنت إسرائيل نحو 500 غارة على مناطق مختلفة في سوريا، بغية تفكيك قدرات الجيش والقوات المسلحة، حسب ما أكد عدة مسؤولين إسرائيليين سابقا.

فيما زعمت إسرائيل أن غاراتها وتحركاتها على الحدود أيضا وتوغلها داخل "المنطقة المنزوعة السلاح" التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق فض الاشتباك بعد حرب 1973، وسيطرتها على الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، تهدف إلى حماية أمنها.

كما وصفت تلك "الإجراءات بالمحدودة والمؤقتة لضمان أمن الحدود."

في حين أكد أحمد الشرع قائد "جبهة تحرير الشام"، أن إسرائيل تستخدم ذرائع واهية لتبرير هجماتها على سوريا.

لكنه أوضح في الوقت عينه أنه ليس معنيا بالدخول في صراعات جديدة حيث تركز البلاد على إعادة البناء بعد نهاية عهد الأسد.

وكانت إسرائيل ضربت منذ الأسبوع الماضي، عشرات القواعد الجوية الرئيسية في مختلف أنحاء سوريا.

كما دمرت بنى تحتية وعشرات طائرات الهليكوبتر والمقاتلات، فضلا عن مواقع تخزين أسلحة، والأسطول البحري السوري. واستهدفت أيضا منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية السوري المطل على البحر المتوسط.

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