بعد محاولته فرض الأحكام العرفية، استدعاء رئيس كوريا الجنوبية للتحقيق

يعتزم المحققون في كوريا الجنوبية استدعاء الرئيس يون سوك يول لاستجوابه، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان يوم السبت الماضي على مساءلته تمهيدا لعزله بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة الأمد.

وتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أم لا.

وكان هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، تعهد السبت بتسيير شئون الدولة "على الوجه الأكمل".

وأضاف في خطاب للأمة، بعد موافقة البرلمان على مساءلة الرئيس يون سوك تمهيدًا لعزله، أن الحكومة بكامل أعضائها ستعمل جاهدة للحفاظ على الثقة التي بُنيت مع الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من الشركاء، وفق قوله.

وكان هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، تلقى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما أفاد مكتب هان في بيان،أمس الأحد.

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.



وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائما بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.

وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

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