أخبار الفن اليوم: حمادة هلال ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية في المداح.. ندوة لـ محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر .. إجمالي إيرادات الحريفة 2 منذ بدء عرضه
شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين العديد من الأخبار الهامة من أبرزها ندوة المخرج محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
مهرجان البحر الأحمر، محمد سامي يكشف رأيه في المنافسة الدرامية برمضان وسر كتابته لأعماله
نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة لعام 2024، جلسة حوارية خاصة للمخرج محمد سامي، كشف خلالها كواليس حياته الفنية.
يسرا ومي عمر تشاركان بندوة محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)
نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، اليوم، جلسة حوارية للمخرج محمد سامي، تحدث خلالها عن مشواره الفني.
32 مليون جنيه إجمالي إيرادات الحريفة 2 منذ بدء عرضه بالسينمات
استطاع فيلم الحريفة 2 أن يتخطى حاجز 30 مليون جنيه منذ بدء طرحه بدور العرض السينمائية، ووصلت الإيرادات التي حصل عليها لـ 32 مليون جنيه حتى الآن.
بعد انطلاق تصويره، تفاصيل مسلسل "80 باكو" لهدى المفتي
مسلسل 80 باكو، كشف المنتج عبد الله أبو الفتوح مؤخرًا عن انطلاق تصوير مسلسل 80 باكو للفنانة هدى المفتي بمشاركة مجموعة من النجوم.
مسلسلات رمضان 2025، الدراما الشعبية تستحوذ على 4 أعمال
قرر عدد من صناع الدراما المصرية اختيار الأعمال الشعبية، ليظهروا من خلالها في السباق الرمضاني لعام 2025، وفي مقدمة هؤلاء النجوم الفنان عمرو سعد الذى قرر خوض سباق رمضان بمسلسل "سيد الناس"، والذى تدور أحداثه في إطار شعبي في إحدى قرى الصعيد، ويتعاون عمرو سعد مع المخرج محمد سامي لأول مرة في دراما رمضان 2025.
تعرف على شخصية محمد رضوان في مسلسل الكابتن
تعاقد الفنان محمد رضوان على المشاركة في بطولة مسلسل الكابتن مع الفنان أكرم حسني، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية والده.
حنان مطاوع تكشف أسرارًا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة
قالت الفنانة حنان مطاوع إن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، يمثل قيمة فنية كبيرة ويعتبر واحدًا من الرواد الحقيقيين في المسرح العربي، وأحدث نهضة مسرحية كبيرة عقب عودته من إيطاليا، وكانت لديه أفكار حديثة ومتطورة.
مايا دياب: مشاهد فتح السجون وخروج السجناء في سوريا مبكية
علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على المشهد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.
رنا سماحة ترد على أخبار انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب
علقت الفنانة رنا سماحة، على خبر طلاقها من الملحن سامر أبو طالب، وكتبت رنا سماحة عبر صفحتها على فيس بوك: "بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة الإخوة الصحفيين أنتوا على راسي بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق وشكرًا لاهتمامكم جميعًا".
حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهد مسلسل "المداح" الخارجية في قنا
عاد الفنان حمادة هلال من مدينة قنا، بعد تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الخامس من مسلسل المداح، والتي استغرقت قرابة أسبوع متواصل.
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