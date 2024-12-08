الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور)

أوليفيا وايلد، فيتو
أوليفيا وايلد، فيتو

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة لعام 2024، المقام في السعودية جلسة حوارية خاصة للنجمة أوليفيا وايلد، والتي كشفت من خلالها العديد من الكواليس في مشوارها الفني.

أوليفيا وايلد في مهرجان البحر السينمائي 

و أكدت أوليفيا  خلال جلستها من مهرجان البحر الأحمر، أنها تفضل أن تكون مثيرة للجدل بدلا من أن يملها الجمهور، مشيرة إلي أنها لا تقدم فيلم بغرض الظهور فقط  وأن التجارب المثيرة للجدل تحصل علي ردود أفعال قوية من قبل الجمهور موضحة بأن هذه التجارب افضل بكثير حتي لو كانت سلبية المهم أنها تحمل مشاعر.

وكشفت أوليفيا وايلد عن سر نجاحها استمرارها خلال مسيرتها لأكثر من 20 عاما،، مؤكدة أنها تسعي لتحقيق طموحاتها بالسعي والاجتهاد لتطوير العمل الفني.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام.

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