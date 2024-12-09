رنا سماحة ترد على أخبار انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب

علقت الفنانة رنا سماحة، على خبر طلاقها من الملحن سامر أبو طالب، وكتبت رنا سماحة عبر صفحتها على فيس بوك: "بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة الأخوة الصحفيين أنتوا على راسي بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق وشكرًا لاهتمامكم جميعًا".

من ناحية آخري، كان الثنائي رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب، كشفا عن أبرز الصفات التى تزعج كل منهما فى الآخر، خلال استضافتهما في برنامج “البيه والهانم” تقديم الإعلامية نورين شحاتة، وممدوح الشناوي، الذى يعرض على قناة “القاهرة والناس”.

وقال “أبو طالب”، إن أكثر شيء يزعجه في زوجته رنا سماحة العصبية، والصوت المرتفع دائمًا دون سبب.

سامر أبو طالب، معلقًا: “رنا صوتها عالي أوي، ولكني قعدت قاعدة عائلية عندهم في البيت واكتشفت أن أبوها وأمها وأخواتها نفس الحكاية وهي ملاك بالنسبة لهم فمابقتش أضايق وعرفت أنها وراثة”.

لترد رنا سماحة مازحة، “عائلة سامر هاديين أوي وساعات لما بروح عندهم بزهق، لكن إحنا في البيت الناس بتسمع صوتنا لو اتجمعنا”.

على الجانب الأخر، كانت أثارت أنباء طلاق رنا سماحة، من الملحن سامر أبو طالب، جدل السوشيال ميديا في الساعات الماضية، خصوصًا بعدما أقامت دعرة قضائية بخلعها منذ 4 أشهر.

آخر أعمال رنا سماحة السينمائية



وحققت رنا سماحة، نجاحًا كبيرًا أثناء عرض فيلم “خرجوا ولم يعودوا”، الذي عُرض عبر شاشات السينما المصرية في سبتمبر 2022.

أحداث فيلم خرجوا ولم يعودوا

فيلم “خرجوا ولم يعودوا”، تدور أحداثه حول حاتم، الذي يستيقظ من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون ومتزوج من كاميليا ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.

أبطال فيلم خرجوا ولم يعودوا

فيلم “خرجوا ولم يعودوا”، بطولة الفنانة دينا محسن، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، ياسر الرفاعي، ضياء المرغني، خالد عليش، علي غالب، محمد علام، تأليف وائل يوسف، إخراج أيمن خطاب.

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