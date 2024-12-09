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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، الدراما الشعبية تستحوذ على 4 أعمال

أبطال مسلسلات رمضان
أبطال مسلسلات رمضان

قرر عدد من صناع الدراما المصرية اختيار الأعمال الشعبية ، ليظهروا من خلالها في السباق الرمضاني لعام 2025، وفي مقدمة هؤلاء النجوم الفنان عمرو سعد الذى قرر خوض سباق رمضان بمسلسل "سيد الناس"، والذى تدور أحداثه في إطار شعبي في إحدى قري الصعيد، ويتعاون عمرو سعد مع المخرج محمد سامي لأول مرة في دراما رمضان 2025.

ويشارك في المسلسل كل من: إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد رزق، محمد شاهين، خالد الصاوي، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمد سامي.

واختارت الفنانة مي عمر أن تخوض سباق رمضان بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه في إطار شعبي حول راقصة شعبية تجسدها الفنانة مي عمر.

ويشاركها في المسلسل كل من: ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، عصام السقا، انتصار، محمد شرنوبي، شيماء سيف، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وابتعد الفنان أحمد مكي عن الكوميديا في مسلسله الجديد "الغاوى" الذى يخوض به سباق رمضان، ويدور مسلسل الغاوي في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 15 حلقة.

ويشارك أحمد مكي البطولة: الفنانة عائشة بن أحمد، كما يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، من تأليف هاني سرحان، ومن إنتاج شركة سينرجي، من إخراج محمد العدل.

مسلسل العتاولة 2 

وبدأ فريق عمل مسلسل “العتاولة 2” بالفعل تصوير مشاهد المسلسل برفقة نجوم المسلسل، مع وجود النجمة فيفي عبده والتي تجسد دور شديدة، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن.

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