الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد سقوط بشار الأسد، الفنانة يارا صبري: انتهى إلى الأبد وعادت سوريا لكل السوريين

الفنانة يارا صبري،
الفنانة يارا صبري، فيتو

عبرت النجمة السورية يارا صبري عن فرحتها الشديدة بعد أعلان رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي عن مغادرة بشار الأسد للبلاد، فكتبت بحسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”: “خلص إلى الأبد، مبارك لنا جميعًا وسوريا العظيمة ليست حكرًا على شخص واحد ولا أحد، سوريا لكل السوريين”

تعليقات نجوم الفن السوريين عقب سقوط الأسد

بينما علقت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي x " تويتر سابقا"، تغريدة كتبت فيها، قائلة: "يا سوريا الحرّه مبروك حريتك سوريا حرة".

وكتب الفنان السوري أيمن رضا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ليعلق علي سقوط نظام بشار الأسد، وكتب أيمن رضا: “وين هرب سمير؟ مبروك”.

وتفاعل المتابعون مع منشور رضا، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد وإعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق.

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الاسد

وكشف رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي تفاصيل آخر اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد حول الأوضاع التى تشهدها سوريا قبل دخول الفصائل المسلحة للعاصمة دمشق.

بشار الاسد
بشار الاسد

وقال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي: إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن "آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس.. وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

وقال في مداخلة مع "العربية": الأسد قال لي "غدًا نرى" في تعليقه على التطورات.

كما قال في مداخلته: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، مضيفًا أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق". 

وأشار إلى أنه "حدث تواصل مع الجولاني بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية"، في إشارة إلى قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع.

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