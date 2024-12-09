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ثقافة وفنون

حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهد مسلسل "المداح" الخارجية في قنا

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

عاد الفنان حمادة هلال من مدينة قنا، بعد تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الخامس من مسلسل المداح، والتي استغرقت قرابة أسبوع متواصل.

وقال حمادة في تصريحات خاصة لفيتو: إن المشاهد كانت صعبة للغاية، لأنه يتم تصويرها في أماكن حقيقية، هذا بجانب بعض التضاريس الصعبة وبرودة الطقس.

وأضاف حمادة أن الجزء الخامس سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور الذي ارتبط بالمسلسل لمدة أربع سنوات.

وكان قد بدأ الفنان حمادة هلال في تصوير أول مشاهده في مسلسل المداح الجزء الخامس منذ أيام قليلة، وجمعت المشاهد الأولى من العمل الفنان حمادة هلال والفنانة جوري بكر التي تلعب شخصية شيطانة خلال أحداث العمل.

 

ويظهر الفنان فتحى عبدالوهاب خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

ومن المقرر أن يظهر فتحي عبدالوهاب عن طريق الفلاش باك في أول مشاهد الحلقة الأولى من الجزء الخامس للعمل، على هيئة شيطان، بينما يظهر مرة ثانية في آخر الحلقة في صورة العالم التى كان عليها في الجزء الرابع من العمل.

واعتذر الفنان فتحي عبدالوهاب عن المشاركة بشكل كامل في الجزء الخامس من مسلسل المداح، بعد ارتباطه بمسلسل آخر سيقوم بتقديمه في موسم رمضان القادم.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

 

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى

 

 

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