هدى المفتي تروج لشخصيتها بمسلسل موعد مع الماضي

روجت الفنانة هدى المفتي لشخصيتها بمسلسل موعد مع الماضي وذلك عبر حسابها على موقع وتطبيق إنستجرام.

ونشرت هدى صورة لها من المسلسل مرفقة بتعليق “كلكم ظلمتوني.. كلكم عيلة مش كويسة، وأنتي منهم يا منى #موعد_مع_الماضي”، في إشارة إلى شخصية صبا مبارك بالمسلسل.

مسلسل موعد مع الماضي

ويعرض قريبا مسلسل موعد مع الماضي وذلك عبر منصة نتفليكس وهو عمل قائم على التشويق والإثارة ومن بطولة نخبة من النجوم.

وكانت المنصة قد طرحت البرومو التشويقي للمسلسل استعداد لعرض العمل خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض مسلسل موعد مع الماضي الاضطرابات العاطفية والنفسية التي يواجهها "يحيى"، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته "نادية"، فبعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان، تشتعل في صدر "يحيى" رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، حيث سيحاول العثور على قاتل "نادية" الحقيقي.

مسلسل "موعد مع الماضي" مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara (من قتل سارة)، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

يشارك في مسلسل موعد مع الماضي عدد من النجوم على رأسهم آسر ياسين وصبا مبارك وشيرين رضا وهدى المفتي ومحمود حميدة، وشريف سلامة، ومحمد علاء، وركين سعد، ومحمد ثروت ومحمود جمعة.

ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج "السدير مسعود" وتأليف "محمد المصري"، والمسلسل مكون من ٨ حلقات وسيعرض عبر منصة نيتفليكس.