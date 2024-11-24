الأحد 24 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "الكابتن" ديسمبر المقبل

اكرم حسني
اكرم حسني

يبدأ الفنان أكرم حسني تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “الكابتن” مطلع ديسمبر المقبل، حيث يشارك بهذا العمل ضمن السباق الرمضاني 2025.

 

مسلسل الكابتن

 

وينتمي مسلسل الكابتن إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث يبلغ عدد حلقاته 15 حلقة، ومن المفترض أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة 

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" مع أية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

وانتهى المخرج معتز التوني، من معاينة واختيار أماكن التصوير، كما يواصل العمل على استكمال باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، ومن المرجح أن يتم إعلان التعاقد مع نجوم آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

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