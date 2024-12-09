32 مليون جنيه إجمالي إيرادات الحريفة 2 منذ بدء عرضه بالسينمات

استطاع فيلم الحريفة 2 أن يتخطى حاجز 30 مليون جنيه منذ بدء طرحه بدور العرض السينمائية، ووصلت الإيرادات التي حصل عليها لـ 32 مليون جنيه حتى الآن.

تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2

فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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