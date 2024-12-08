أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
خبير موارد مائية يكشف علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا
تحدث الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء الكلى فى إثيوبيا، بعد تعرض شبكة الكهرباء لعطل فني، قائلا: "شهدت إثيوبيا انقطاعًا تامًا للكهرباء على مستوى البلاد مساء السبت 7 ديسمبر 2024، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وعادت لاحقا بنسبة 85% فى العاصمة أديس أبابا، ولم يتم استعادتها بالكامل في جميع أنحاء إثيوبيا".
برواتب تصل لـ15 ألف ريال، فتح التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية
يبدأ اليوم الأحد التقديم فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية وتستمر لمدة 10 أيام.
فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي
في أول بيان لها على التلفزيون الرسمي، أعلنت المعارضة السورية، الأحد، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”.
وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة
أعلنت الفنانة بدرية طلبة، وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".
بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو)
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
رسالة من الفصائل المسلحة إلى السوريين بالخارج
دعت الفصائل المسلحة سوريي الخارج للعودة إلى سوريا، بعدما أعلنت أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد.
تفاصيل فتح باب تقنين وضع اليد وفق قانون التصرف بأملاك الدولة
يناقش اليوم مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا
أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وقال البحرة مخاطبًا الشعب السوري: "أعلن لكم سقوط نظام بشار الأسد"، وفقا لفضائية “العربية”.
إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد الإسباني
تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد ضربة موجعة جديدة بإصابة أحد لاعبيه.
محاكمة المتهمين في قضية أحداث أطفيح
تنظر اليوم الأحد الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أطفيح.
رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لرئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، يوجه فيه رسالة للشعب السوري بعد مزاعم سقوط نظام بلاده فى يد الفصائل المسلحة.
غزل المحلة يعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفريق (فيديو)
أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، رسميا، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك والذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.
«رويترز»: قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم
قال مصدر عسكري سوري مطلع لرويترز، صباح الأحد، إن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.
الكيلو بـ 600 جنيه، أسعار الجمبري اليوم في سوق العبور
سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.
إسكان النواب تناقش بيان شريف الشربيني، اليوم
تناقش اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس الشهر الماضي.
رولين القاسم تكشف سبب وقوع الخلافات بعد الزواج في "بودكاست المتحدة"
قالت رولين القاسم في بودكاست "بونجور يا بيبي" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحب في الواقع يختلف تمام الاختلاف عن الحب الذي سمعنا عنه في الأغاني ورأيناه في الأفلام والمسلسلات، وأنها كثيرًا ما تسمع شكاوى من الرجال فتجد أنهم مظلومون، وحينما تستمع إلى النساء تجدهن مظلومات أيضا، وهذا يدل على أن الطرفين وقعوا في الفخ.
المعارضة السورية المسلحة تزعم سقوط بشار الأسد
زعمت المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، بأن الشعب السوري أسقط بشار الأسد.
محافظ أسيوط يكشف حقيقة الاستغناء عن 64 معلم حصة بمنفلوط
نفى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالاستغناء عن 64 معلم حصة من معلمي مادة المتعدد ببعض المدارس التابعين لإدارة منفلوط التعليمية بعد ضم مادة المتعدد لمادة الرياضيات.
لحظة اقتحام سجن "صيدنايا" بريف دمشق وإطلاق سراح السجناء (فيديو)
أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا، اليوم الأحد، اقتحام سجن صيدنايا بريف دمشق، وتحرير السجناء.
بسبب تسرب الغاز، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في المنيا
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب الغاز الطبيعي داخل منزلهم في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)
اكتشف العلماء "مدخنات بيضاء"، وهي أعمدة ملحية شاهقة تنفث مياها حارة "لامعة"، في قاع البحر الميت. ويبدو أن هذه الظاهرة قد تكون علامة على دمار قادم.
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