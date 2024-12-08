أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تحدث الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء الكلى فى إثيوبيا، بعد تعرض شبكة الكهرباء لعطل فني، قائلا: "شهدت إثيوبيا انقطاعًا تامًا للكهرباء على مستوى البلاد مساء السبت 7 ديسمبر 2024، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وعادت لاحقا بنسبة 85% فى العاصمة أديس أبابا، ولم يتم استعادتها بالكامل في جميع أنحاء إثيوبيا".

يبدأ اليوم الأحد التقديم فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية وتستمر لمدة 10 أيام.

في أول بيان لها على التلفزيون الرسمي، أعلنت المعارضة السورية، الأحد، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”.

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

دعت الفصائل المسلحة سوريي الخارج للعودة إلى سوريا، بعدما أعلنت أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد.

يناقش اليوم مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وقال البحرة مخاطبًا الشعب السوري: "أعلن لكم سقوط نظام بشار الأسد"، وفقا لفضائية “العربية”.

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد ضربة موجعة جديدة بإصابة أحد لاعبيه.

تنظر اليوم الأحد الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أطفيح.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لرئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، يوجه فيه رسالة للشعب السوري بعد مزاعم سقوط نظام بلاده فى يد الفصائل المسلحة.

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، رسميا، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك والذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.

قال مصدر عسكري سوري مطلع لرويترز، صباح الأحد، إن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

تناقش اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس الشهر الماضي.

قالت رولين القاسم في بودكاست "بونجور يا بيبي" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحب في الواقع يختلف تمام الاختلاف عن الحب الذي سمعنا عنه في الأغاني ورأيناه في الأفلام والمسلسلات، وأنها كثيرًا ما تسمع شكاوى من الرجال فتجد أنهم مظلومون، وحينما تستمع إلى النساء تجدهن مظلومات أيضا، وهذا يدل على أن الطرفين وقعوا في الفخ.

زعمت المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، بأن الشعب السوري أسقط بشار الأسد.

نفى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالاستغناء عن 64 معلم حصة من معلمي مادة المتعدد ببعض المدارس التابعين لإدارة منفلوط التعليمية بعد ضم مادة المتعدد لمادة الرياضيات.

أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا، اليوم الأحد، اقتحام سجن صيدنايا بريف دمشق، وتحرير السجناء.

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب الغاز الطبيعي داخل منزلهم في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

اكتشف العلماء "مدخنات بيضاء"، وهي أعمدة ملحية شاهقة تنفث مياها حارة "لامعة"، في قاع البحر الميت. ويبدو أن هذه الظاهرة قد تكون علامة على دمار قادم.

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