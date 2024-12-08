لحظة اقتحام سجن "صيدنايا" بريف دمشق وإطلاق سراح السجناء (فيديو)

سجن صيدنايا، أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا، اليوم الأحد، اقتحام سجن صيدنايا بريف دمشق، وتحرير السجناء.

#عاجل‼️🚨



لحظة إطلاق السجناء من سجن صيدنايا pic.twitter.com/d76xGMVYyp — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 8, 2024

وقالت الفصائل: "نزف إلى الشعب السوري نبأ تحرير أسرانا وفك قيودهم وإعلان نهاية حقبة الظلم في سجن صيدنايا"، على ما أوردت عبر منصة "تيليجرام".

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان وفصائل معارضة: "فتحت أبواب سجن صيدنايا، أمام آلاف المعتقلين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية طوال حقبة حكم النظام، حيث خرج المعتقلون منه بعد معاناتهم الشديدة من شتى أشكال التعذيب الوحشي".

خروج معتقلي سجن صيدنايا بريف دمشق#فيديو pic.twitter.com/lajSQ8NSi0 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 8, 2024

ونشرت حسابات موالية للفصائل المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق عملية تحرير السجناء من سجن صيدنايا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت الفصائل السورية، سيطرتها على سجن حمص المركزي وإطلاقها سراح أكثر من 3500 معتقل منه.

وكشف شهود عيان لشبكة "سي إن إن" أن قوات من الفصائل السورية دخلت العاصمة السورية دمشق، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولان سوريان مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق إلى مكان غير معلوم.

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