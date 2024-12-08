الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يكشف حقيقة الاستغناء عن 64 معلم حصة بمنفلوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

نفى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالاستغناء عن 64 معلم حصة من معلمي مادة المتعدد ببعض المدارس التابعين لإدارة منفلوط التعليمية بعد ضم مادة المتعدد لمادة الرياضيات.

 

لا صحة للاستغناء عن أي معلم بالحصة بمحافظة أسيوط 

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم وتوجيه عام الرياضيات الذين أكدوا أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق وأنه لا نية لمديرية التربية والتعليم بأسيوط أو توجيه عام الرياضيات للاستغناء عن أي معلم بالحصة وأن معلمي الحصة لمادة المتعدد مستمرين على رأس العمل حتى نهاية العام.

 

الناس هتموت من العطش، استبعاد رئيس شركة مياه أسيوط من منصبه، والمحافظ يكشف ما حدث (فيديو)

محافظ أسيوط يكرم معلمة ومديرة مدرسة لتميزهما في العمل (صور)

وناشد محافظ أسيوط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيس بوك بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أية معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التربية والتعليم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط محافظ أسيوط مديرية التربية والتعليم بأسيوط محافظة اسيوط منفلوط

مواد متعلقة

ضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بأسيوط

الانتهاء من إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم ببني عدي بأسيوط بتكلفة 24 مليون جنيه

محافظ أسيوط يسلم 21 ماكينة خياطة و15 فرنا للسيدات الأرامل والمعيلات (صور)

تسليم عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة بمركز الغنايم بأسيوط

محافظ أسيوط يكرم معلمة ومديرة مدرسة لتميزهما في العمل (صور)

مواطن يتبرع بفيلا وفدان أرض لمشروعات أسيوط، والمحافظ يمنحه شهادة تقدير (فيديو)

محافظ أسيوط يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الحميات (صور)

رفع 180 طنا من تراكمات القمامة والمخلفات بأبوتيج في أسيوط

الأكثر قراءة

أين مكان بشار الأسد؟ وزير الخارجية العراقي يجيب

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة

برواتب تصل لـ15 ألف ريال، فتح التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

الفصائل المسلحة تعلن السيطرة على مدينة حمص السورية بالكامل

بلومبرج: الأسد في طهران لمحاولة وضع خطة للبقاء أو الخروج الآمن

تحرير 3500 معتقل من سجن حمص المركزي (فيديو)

مصدر عسكري سوري ينفي أنباء انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية