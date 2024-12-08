محافظ أسيوط يكشف حقيقة الاستغناء عن 64 معلم حصة بمنفلوط

نفى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالاستغناء عن 64 معلم حصة من معلمي مادة المتعدد ببعض المدارس التابعين لإدارة منفلوط التعليمية بعد ضم مادة المتعدد لمادة الرياضيات.

لا صحة للاستغناء عن أي معلم بالحصة بمحافظة أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم وتوجيه عام الرياضيات الذين أكدوا أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق وأنه لا نية لمديرية التربية والتعليم بأسيوط أو توجيه عام الرياضيات للاستغناء عن أي معلم بالحصة وأن معلمي الحصة لمادة المتعدد مستمرين على رأس العمل حتى نهاية العام.

وناشد محافظ أسيوط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيس بوك بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أية معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين.

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